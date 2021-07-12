Formula 1 bilet satışı bugün başlayacak! İşte fiyatlar

Formula 1 bilet satışı bugün başlayacak! İşte fiyatlarTüm Formula 1 tutkunlarının merakla beklediği an geldi. 1-2-3 Ekim tarihlerinde, dünyanın en heyecanlı yarış pistlerinden Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek Formula 1TM Turkish Grand Prix 2021 etkinliğinin biletleri bugün saat 12.30’da satışa çıkıyor. Intercity İstanbul Park, hayata geçirdiği kampanya kapsamında bugünden itibaren belirlenen tüm kategorilerde özel indirim uygulayacak. Adrenalin dolu mücadelelere sahne olacak yarış için avantajlı fiyatlar 31 Temmuz’a kadar devam edecek. Yarış severler, biletleri kapsamında 3 gün boyunca Formula 1 heyecanına ortak olup çeşitli aktivitelere katılabilecekler.

“Ülkemizdeki tüm yarış severlere Formula 1 heyecanını yaşatmak istiyoruz”

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Formula 1’i ülkemize geri getirme görevinin T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde bize verilmesinin ardından işin ucunu asla bırakmadık ve büyük bir gayretle Formula 1’i ülkemize tekrar geri getirdik. İstanbul çok önemli bir turizm destinasyonu. Dünya medeniyetlerine başkentlik yapan ve her yıl milyonlarca yabancı misafiri ağırlayan güzel şehrimizi, gerçekleştireceğimiz bu dev organizasyonla bir kez daha tüm dünyaya tanıtacağız. Yarışın gerçekleştirileceği tarihte, yarış için ülkemizi ziyaret edecek yabancı misafirlerin turizme de katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Geçtiğimiz sene, sadece yarış ekiplerinin bile ekonomimize milyonlarca dolarlık katkı sağladığı Formula 1 organizasyonu, bu sene yabancı izleyicilerin de gelişi ile önemli bir döviz girdisine imkan sağlayacaktır. Ayrıca, Türkiye’nin çok özlediği bu organizasyon için bugünden itibaren 31 Temmuz’a kadar kampanyalı biletlerimizi satışa sunarak, ülkemizdeki tüm yarış severlere Formula 1 heyecanını yaşatmak istiyoruz. Bu heyecana ortak olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı, dünyanın en özel yarış pistlerinden Intercity İstanbul Park’ta ağırlamaktan gurur duyacağız.”

Formula 1 Turkish Grand Prix 2021’in 3 günlük kombine bilet fiyatları: