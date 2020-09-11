Geçtiğimiz günlerde tüm Türkiye’ye büyük bir müjde vererek, bilet fiyatlarının günlük 30 TL’den başlayacağını duyuran Intercity İstanbul Park, ilk 24 saat boyunca tüm kategorilerdeki biletlerde yüzde 50’ye varan indirim uygulayacak. Biletler ilk 24 saatte 90-1.900 TL, sonrasında ise 120-2.750 TL arasında değişen fiyatlarla Biletix üzerinden satışa sunulacak.

Intercity tarafından 9 yıllık aradan sonra tekrar Türkiye’ye getirilen, 13-14-15 Kasım’da Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek olan dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1 için Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak şunları söyledi:

Intercity İstanbul Park olarak Formula 1‘i ülkemize geri getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Formula 1’i ülkemize geri getirme görevinin T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bize verilmesinin ardından, böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmadan bu dev organizasyonu ülkemize kazandırdık. Bu gayreti sadece Formula 1’i ülkemize geri getirme noktasında da bırakmadık. Türkiye’nin çok özlediği bu organizasyon için halkımızı da mutlu etmek amacıyla büyük çaba sarf ettik. Formula 1 yönetimiyle bilet fiyatlarına ilişkin yoğun görüşmeler yaptık. Bu çaba sayesinde dünyanın en heyecanlı pisti Intercity İstanbul Park’a özel, dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini halkımızla buluşturacağız.

Toplam 14 farklı kategoride satışa sunulacak olan Formula 1 biletleri, antrenman, sıralama turları ve yarış gününü kapsayacak şekilde kombine olarak alınabilecek. Intercity’nin kuruluşunun 30’uncu yılına özel olarak günlük 30 TL olmak üzere en ucuz kombine biletin 90 TL’ye ulaşılabileceği dev organizasyonda fiyatlar kategorilerine göre 1.900 TL’ye kadar çıkıyor.