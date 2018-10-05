Formula 1 Dünya Şampiyonası Japonya’da devam ediyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, Japonya’daki Suzuka pistinde sezonun 17. yarışıyla sürecek.

05 Ekim 2018, Cuma 12:39
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Japonya’nın Suzuka kentiyle aynı adı taşıyan 5,807 kilometrelik pistte  53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 09.00’da  başlayacak. Yarış ise 7 Ekim Pazar günü TSİ 08.10’da gerçekleştirilecek.    

Sezonun sondan 5. mücadelesi, Mercedes’in şampiyona lideri sürücüsü  Lewis Hamilton’ın 50 puan arkasındaki Ferrari takımından Sebastian Vettel’in  iddiasını sürdürmesi için büyük önem taşıyor.    

Önceki yarışlarda Lewis Hamilton 8, Sebastian Vettel 5, Red Bull-TAG  Heuer sürücülerinden Daniel Ricciardo 2, Max Verstappen ise bir kez podyumun  zirvesine çıkmıştı.

Japonya Grand Prix’si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

     - Pilotlar klasmanı

     1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 306 puan

     2. Sebastian Vettel (Almanya): 256

     3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 189

     4. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 186

     5. Max Verstappen (Hollanda): 158

     - Takımlar klasmanı

     1. Mercedes: 495 puan

     2. Ferrari: 442

     3. Red Bull: 292

     4. Renault: 91

     5. Haas: 80

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