Formula 1 İstanbul Park'ta seyircili olacak
Formula 1 uzun bir aradan sonra Türkiye'ye geri döndü. 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak olan grand prix'ye seyirciler de alınacak. Biletler ise 30 lira olacak.
01 Eylül 2020, Salı 12:14 Son Güncelleme:
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Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Kasım ayında İstanbul'da yapılacak Formula 1 yarışlarının seyircili olacağını duyurdu.
Vural Ak, "Formula 1'in global bir bilet stratejisi var. Biz bunu gelir elde edeceğimiz bir proje olarak görmüyoruz. Intercity'nin 30. yılı şerefine bilet fiyatları günlük 30 TL olacak. Türkiye'den önceki Portekiz ve Rusya yarışları da seyircili olacak. Yarışın seyircili olması pandemi koşullarına bağlı" dedi.
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