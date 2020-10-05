Formula 1 Istanbul seyircisiz olarak düzenlenecek

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada 15 Kasım’daki yarış için "İstanbul İl Pandemi Kurulunun "Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020" yarışının seyircisiz yapılması yönündeki tavsiye kararı uyarınca İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir"denildi.

Formula 1 Türkiye GP'si 13-14-15 Kasım'da Intercity İstanbul Park'ta seyircisiz olarak düzenlenecek. İlk kez 2005'te İstanbul'a gelen F1, 2011'e kadar burada yapılmış ancak daha sonra iptal edilmiş ve pist boş kalmıştı.

Bu, Türkiye'de yapılacak 8. F1 yarışı olacak.

"Paralar sorunsuz iade edilecek"

İstanbul Park’ı 7 yıl önce satın alan filo kiralama şirketi Intercity’nin patronu Vural Ak, organizasyonun seyircili olması konusunda sorun yaşanırsa kimsenin mağdur olmayacağını açıklamıştı. POSTA'dan Şirin Sever'e konuşan Ak, "Normal kapasite 230 bin. Pandemi nedeniyle 80 bin kişi izleyebilecek. Bu arada, 60 bin bilet bir günde bitti, çok şaşırdık.

Tabii ki düğün dernek, doğumgünü, festivaller, bütün spor müsabakaları seyircisiz iken, bizim seyircili olmamızı herkes soruyor. İlk günden söylüyoruz; devletin alacağı karara saygılıyız. Biz gereken önlemleri almakla yükümlüyüz sadece.

Burada geçici hastaneler kurulacak, herkes HES koduyla içeri girecek ama son anda ‘seyircili yapmayın’ derlerse bize; aynı gün paralar kesintisiz şekilde iade edilecek. Önemli olan bu yarışın başarıyla gerçekleşmesi. Dünyada naklen yayınlanması, İstanbul’un tanıtılması. Seyircisiz bile olsa, yarış ekibinden 4 bin kişi geliyor" dedi.