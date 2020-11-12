Formula 1, İstanbul tanıtım görüntülerini yayınladı

9 yıl aradan sonra Türkiye´ye dönen Formula 1, 14´üncü etabı DHL Türkiye Grand Prix’i için tanıtım videosu yayınlandı. Görüntülerde Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ve Alpha Tauri pilotu Pierre Gasly, İstanbul’un tarihi noktalarından geçiş yapıyor.





DHA