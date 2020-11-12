Diğer Sporlar Formula 1, İstanbul tanıtım görüntülerini yayınladı

Formula 1, İstanbul tanıtım görüntülerini yayınladı

Diğer Sporlar

Formula 1, İstanbul tanıtım görüntülerini yayınladı

Formula 1, İstanbul’da düzenlenecek olan yarışının tanıtım görüntüleri yayınlandı.

12 Kasım 2020, Perşembe 22:38 Son Güncelleme:
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9 yıl aradan sonra Türkiye´ye dönen Formula 1, 14´üncü etabı DHL Türkiye Grand Prix’i için tanıtım videosu yayınlandı. Görüntülerde Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ve Alpha Tauri pilotu Pierre Gasly, İstanbul’un tarihi noktalarından geçiş yapıyor.

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DHA

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