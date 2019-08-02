Formula 1 Macaristan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 sıralama turları ne zaman?

Formula 1 Macaristan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 sıralama turları ne zaman? Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Macaristan'da yapılacak sezonun 12. yarışıyla sürecek. Peki, Formula 1 Macaristan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Formula 1 ile ilgili detaylar…