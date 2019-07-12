Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'si için heyecan başladı. İngiltere'de tur üzerinden yapılacak olan organizasyon, cumartesi günü sıralama turları, pazar günü ise yarış ile devam edecek. Peki, Formula 1 hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar…

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek Formula 1 yarışının sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 14 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10'da koşulacak.

FORMULA 1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes, 2019'daki ilk 8 yarışta da birinciliğe ulaştı. Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, sezonun 6 yarışında damalı bayrağı ilk sırada görürken, takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 2 yarışta galip gelmişti. Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen de bir kez podyumun zirvesine çıkmayı başardı.

FORMULA 1 HANGİ KANALDA İZLENEBİLECEK?

Formula 1, S Sports Plus kanalından canlı izlenebilecek.

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 197 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 166

3. Max Verstappen (Hollanda): 126

4. Sebastian Vettel (Almanya): 123

5. Charles Leclerc (Monaco): 105

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 363 puan

2. Ferrari: 228

3. Red Bull: 169

4. McLaren: 52

5. Renault: 32

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