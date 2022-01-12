Formula 1 resmi sayfasından Cem Bölükbaşı paylaşımı
F1 e-Spor'dan Formula 2'ye geçiş yapan ilk pilot olan Cem Bölükbaşı için Formula 1 resmi hesabından paylaşım geldi. Milli sporcu önümüzdeki sezon Formula 2'de Charouz Racing System takımı için yarışacak.
12 Ocak 2022, Çarşamba 13:12 Son Güncelleme:
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Cem Bölükbaşı önümüzdeki sezon Formula 2'de yarışacağını açıklamıştı. Milli sporcu, "Dijitaldeki bilinirliğim Formula 1'in de dikkatini çekti. Onlar da çok etkilendi ve takip etti bu durumu. E-spor'dan gelip Formula 2'ye çıkan ilk pilot oldum" açıklamasını yapmıştı.
Formula 1 resmi Twitter sayfası, milli sporcuyu paylaşarak, "Cem, F1 Esports'tan Formula2'ye yükselen olan sürücü oldu" açıklamasını yaptı.
Ayrıca "RoadtoF1" etiketi kullanılması dikkat çekti. Cem'in ilerleyen süreçte Formula 1'de yarışma şansı bulunuyor.
https://twitter.com/F1/status/1481193513706479616
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