Formula 1 Türkiye Grand Prix'i iptal edildi
11-13 Haziranda düzenlenmesi planlanan Formula 1 Türkiye Grand Prix'i iptal edildi. Formula 1 cephesinden resmi açıklama gelmezken yayıncı kuruluş S Sport, yarışın iptal edildiğini duyurdu.
11 Mayıs 2021, Salı 19:12 Son Güncelleme:
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Formula 1 Türkiye GP'sinin iptal edileceği yönündeki haberler, gün içerisinde dış basından da geliyordu. İngiltere'nin Türkiye'yi koronavirüs salgını sebebiyle seyahat kısıtlaması yaptığı ülkeler arasına almasının üzerine Formula 1 takımları, gereken seyahat izinlerini alamadığı için 11-13 Haziran tarihlerinde İstanbul Park'ta düzenlenmesi planlanan Türkiye Grand Prix'i iptal edildi.
Konuyla ilgili resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
Detaylar gelecek....