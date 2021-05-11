Diğer Sporlar Formula 1 Türkiye Grand Prix'i iptal edildi

Formula 1 Türkiye Grand Prix'i iptal edildi

Diğer Sporlar

Formula 1 Türkiye Grand Prix'i iptal edildi

11-13 Haziranda düzenlenmesi planlanan Formula 1 Türkiye Grand Prix'i iptal edildi. Formula 1 cephesinden resmi açıklama gelmezken yayıncı kuruluş S Sport, yarışın iptal edildiğini duyurdu.

11 Mayıs 2021, Salı 19:12 Son Güncelleme:
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Formula 1 Türkiye GP'sinin iptal edileceği yönündeki haberler, gün içerisinde dış basından da geliyordu. İngiltere'nin Türkiye'yi koronavirüs salgını sebebiyle seyahat kısıtlaması yaptığı ülkeler arasına almasının üzerine Formula 1 takımları, gereken seyahat izinlerini alamadığı için 11-13 Haziran tarihlerinde İstanbul Park'ta düzenlenmesi planlanan Türkiye Grand Prix'i iptal edildi.

Konuyla ilgili resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Detaylar gelecek....

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