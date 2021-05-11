Formula 1 Türkiye GP'sinin iptal edileceği yönündeki haberler, gün içerisinde dış basından da geliyordu. İngiltere'nin Türkiye'yi koronavirüs salgını sebebiyle seyahat kısıtlaması yaptığı ülkeler arasına almasının üzerine Formula 1 takımları, gereken seyahat izinlerini alamadığı için 11-13 Haziran tarihlerinde İstanbul Park'ta düzenlenmesi planlanan Türkiye Grand Prix'i iptal edildi.

Konuyla ilgili resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Detaylar gelecek....



