Formula 1 Türkiye Grand Prix'si saat 15.00'te başlayacak. Yarış S Sport'tan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.





S Sport kanalı, Formulaseveler için şu yayın bilgilerini paylaştı:

Turksat 4A

TP11 - Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)

DVB-S2 8PSK - Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6

Pole pozisyonunda Mercedes'ten Valteri Bottas olacak. Bottas'ın ardında ise Max Verstappen ve Charles Leclerc var. Yarışın favorilerinden Lewis Hamilton ise sıralama turlarını rekor kırarak lider bitirmesine rağmen grid cezası sebebiyle 11. sırada başlayacak.

Yarışta ilk 10 sıra şöyle: