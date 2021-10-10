Formula 1 Türkiye Grand Prix'si şifresiz yayınlanacak
İstanbul Park'ta Formula 1 heyecanı yaşanıyor. 15.00'te başlayacak dev yarış öncesi yağış ve soğuk etkisini artırıyor. Yarış S Sport'tan naklen yayınlanacak ve şifresiz olacak.
10 Ekim 2021, Pazar 14:13 Son Güncelleme:
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Formula 1 Türkiye Grand Prix'si saat 15.00'te başlayacak. Yarış S Sport'tan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
S Sport kanalı, Formulaseveler için şu yayın bilgilerini paylaştı:
- Turksat 4A
- TP11 - Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)
- DVB-S2 8PSK - Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6
Pole pozisyonunda Mercedes'ten Valteri Bottas olacak. Bottas'ın ardında ise Max Verstappen ve Charles Leclerc var. Yarışın favorilerinden Lewis Hamilton ise sıralama turlarını rekor kırarak lider bitirmesine rağmen grid cezası sebebiyle 11. sırada başlayacak.
Yarışta ilk 10 sıra şöyle:
- Valtteri Bottas (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Pierre Gasly (AlphaTauri)
- Fernando Alonso (Alpine)
- Sergio Perez (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)
- Sebastian Vettel (Aston Martin)