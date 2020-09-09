Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin saatleri belli oldu
Motor sporlarının en prestijli yarışlarından Formula 1'in takvimi açıklandı. 9 yıl sonra tekrardan Formula 1 takvimine eklenen Türkiye Grand Prix'sinin saatleri de belli oldu.
09 Eylül 2020, Çarşamba 00:04 Son Güncelleme:
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Formula 1'in internet sitesinde güncellenen takvime göre, 15 Kasım Pazar günü yapılacak yarış 13.10'da başlayacak. Yarıştan 1 gün önce yapılacak sıralama turları ise 15.00-16-00 saatlerinde gerçekleştirilecek. Şampiyonanın bu sezonki 14. etabı, İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden düzenlenecek.
İlk olarak 2005'te Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 2011'e kadar yarışlara ev sahipliği yapmıştı.
Yedi yıl boyunca F1 takviminde yer alan İstanbul, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takvimine alınmıştı.
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