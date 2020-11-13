Formula 1 yarış aracı Avrasya Tüneli’nden geçti
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Formula 1 yarış aracının Avrasya Tüneli’nden geçtiği anları paylaştı.
13 Kasım 2020, Cuma 21:18 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter’dan Formula 1 yarış aracının geçtiği anlara paylaştı. Vali Yerlikaya, aracın görüntülerinin yer aldığı paylaşımında, "İlk kez. İki kıta arasında, denizin altından; #AvrasyaTüneli’nden geçiş. Ses ve görüntü harika" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1327302582826659842?s=20