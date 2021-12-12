Formula 1 bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de sezonun son yarışına sahne olacak. Son yarış öncesi pilotlar klasmanında şampiyon hala belli değil.

Max Verstappen ve Lewis Hamilton, şampiyonluk için mücadele edecek. Yarışı önde bitiren şampiyon olacak.

Verstappen şampiyon olursa kariyerinin ilk zaferini elde edecek.

Hamilton kazanırsa 8. şampiyonluğunu alarak bir rekor kırmış olacak ve tarihin en fazla F1 şampiyonu kazanmış pilotu olarak Michael Schumacher'i geride bırakacak.

Verstappen ve Hamilton 369.5'er puanla son yarışa girecek. Pole pozisyonu Verstappen'in elinde ve avantaj onda. İhtimaller ise şöyle:

1- Yarışı, rakibinden önde bitiren pilot her halükârda dünya şampiyonluğunu kazanır.

2- İkisi pilot da yarış dışı kalıp puan alamazsa, Verstappen mutlu sona ulaşır.

3- Yarış yarıda bırakılıp durdurulursa, rakibinden önde olan pilot şampiyon olur.