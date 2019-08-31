Formula 2’de kaza! Anthoine Hubert, hayatını kaybetti
FIA, Formula 2 Belçika yarışında yaşanan kaza sonucu BWT Arden pilotu Anthoine Hubert 'in hayatını kaybettiğini açıkladı
Formula 2'nin 2019 Belçika Gran Prix'i ilk yarışının ikinci turunda büyük bir kaza meydana geldi.
Kaza sonrası yarış iptal edildi.
Kazaya karışan pilotlardan 22 yaşındaki Anthoine Hubert hayatını kaybetti.
YARIŞ DEVAM ETMEYECEK
Kazanın olduğu yerde çok sayıda ilk yardım ekibi bulunurken, yarış kontrol ekibi, yarışın yeniden başlatılmayacağını açıkladı.
Geçen yıl GP3'te şampiyonluğa ulaşan Hubert, Paul Ricard ve Monako Formula 2 yarışlarında zafere ulaşmayı başarmıştı.
Büyük Formula 2 takımlarının dikkatini çeken Hubert'ın gelecek yıl da seride kalması bekleniyordu.