Fornite oyununun kara deliği korku yarattı

Dünyanın en popüler battle royale oyunu Fortnite kapatılacağı tartışmalarıyla gündemde. Hayatta kalmaya dayalı çatışma oyunu Fortnite’ın 10'uncu sezonun bitmesinin ardından mevcut haritası kullanıma kapandı.





Kapanış etkinliğinde ‘kara delik’

13 Ekim saat 21.00’da başlayan bu kapanış etkinliği sosyal medyada büyük ses getirdi. Oyun sunucuları kapatıldı; etkinlik kapsamında Twitch.tv çöktü. Canlı yayınlanan etkinliği anlık olarak 5.5+ milyon kişi izledi. Daha sonra yüz binlerce oyuncu Twitch ve Twitter üzerinden canlı yayında ‘kara deliği’ izlemeye başladı.

Yayınlanan kara delik, Fornite hayranlarını oldukça korkttu. Karadelik yayını ile Fornite’ın son bulduğu, hatta oyunu bizzat Elon Musk’ın satın alıp kapattığı iddiası güçlendi.





#neolmuştu

Elon Musk: ‘Yapılması gerekiyordu, rica ederim’

Geçen yıl Elon Musk kendiyle alakalı bir parodi hesabın paylaştığı ‘Fortnite'ı satın alıp tamamen sileceğim’ haberi alıntılayarak ‘yapılması gerekiyordu, rica ederim’ demişti.

Bu etkinlik sonrasında Elon Musk kendi paylaşımını alıntılayıp ‘Haha’ yazarak oyuncuların aklını iyice karıştırdı.









Fornite, Chapter 2 ile geri dönüyor

Uzun süren karadelik yayının bitmesiyle Fornite hayranları da derin bir nefes aldı. Fornite resmi Twitter hesabından Fortnite Chapter 2 (Fornite 2. bölüm) adlı tanıtım videosunu yayınlayarak müjdeyi duyurdu. Bakım amaçlı sunucuları kapatan Fornite, yeni sezona eskisinden oldukça farklı döneceğinin sinyalini verdi.

İşte o tanıtım videosu :











