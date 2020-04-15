Fortnite 2. Bölüm: 3. Sezon ertelendi

Corona virüs salgını oyun endüstrisini de etkiledi ve birçok geliştirici planlarında değişiklik yapmak zorunda kaldı. Şimdi de Fortnite 2. Bölüm: 3. Sezon‘un yaklaşık bir buçuk ay sonra geleceği açıklandı. Epic Games, sebep olarak corona virüsü göstermese de salgının bu kararda etkili olduğu düşünülüyor.

Epic Games, resmi blogundan yaptığı açıklamada şunları dedi: "Fortnite'ın 2. Bölüm: 2. Sezon'u önceden belirlediğimiz 30 Nisan'dan ileriye uzatıyoruz. Planımız, 2. Bölüm: 3. Sezon'u 4 Haziran'da çıkartmak.

O zamandan önce, bu sezonda da çok fazla içerik geliyor. Yeni oyun, yeni zorluklar, bonus XP ve birkaç yeni sürpriz sunacak şekilde çoklu güncellemelere sahip

Yeni Fortnite Sezonu ve diğer planlarla ilgili sürekli güncellemeler yapmaya devam edeceğiz.

Adada görüşürüz!”

Bu durum aslında ilk değil. Oyununun 2. bölümünün ilk sezonu da uzun bir süre ertelenmişti. Epic, o zamanlar erteleme kararını kış temalı ekstra içeriklerin geliştirilebilmesi için almıştı.



