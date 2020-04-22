Fortnite Android versiyonu sonunda Google Play Store’a geldi

Google ile gelir paylaşımı konusunda anlaşamayan ve Fortnite oyununu harici kaynaklar üzerinden Android platformuna sunan Epic Games yıllar sonra bu kararından vazgeçti.

Epic, geçen yıl The Verge sitesine verdiği demeçte Google’dan, uygulama içi satışlar için Google’ın ödeme servisini kullanma şartını kaldırmasını talep ettiğini belirtmişti. Google’ın yüzde 30’luk ücretinin yüzde 50’nin üzerinde pazar payına sahip olan bir dağıtım platformu için yasadışı olduğunu öne sürmüştü. Google ise bu iddiayı reddetmişti.

Epic Games, Google’ın Google Play Store dışındaki uygulamaları koyduğu dezavantajlı durum nedeniyle konuya bakışını değiştirdi ve Fortnite’ı resmi Android uygulama mağazasından dağıtmaya karar verdi.

Epic Games tarafından yayınlanan açıklamada aşağıdaki ifadeler yer aldı:

"18 ay boyunca Fortnite Android sürümünü Google Play Store dışında dağıttıktan sonra, basit bir gerçeğin farkına vardık:

Google, Google Play’in dışından indirilebilir yazılımları teknik ve ticari önlemler yoluyla dezavantajlı hale getiriyor. Bunu da indirilen ve güncellenen yazılımlar için korkutucu, sürekli tekrarlayan güvenlik pop-up’ları; kısıtlayıcı üretici ve taşıyıcı anlaşmaları ve ilişkileri, üçüncü taraf yazılım kaynaklarını kötü amaçlı yazılım olarak nitelendiren Google halkla ilişkileri ve Google Play mağazası dışında elde edilen açık yazılımları engellemek için kullanılan Google Play Protect gibi yeni çabalarla gerçekleştiriyor.

Bu nedenle, Google Play Store’da Android için Fortnite’ı kullanıma sunduk. Epic Games Uygulaması ve Fortnite’ı Google Play dışında da kullanmaya devam edeceğiz.

Google’ın politikalarını ve ticari işlemlerini yakın gelecekte revize edeceğini umuyoruz. Böylece tüm geliştiriciler, ödeme hizmetleri de dahil olmak üzere, adil açık hizmetler aracılığıyla, adil bir oyun alanında Android ve Play Store’daki müşterilere ulaşmak ve ticaret yapmak için özgür olacaktır."