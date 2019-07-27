Battle royale türünün en önemli ve en popüler temsilcilerinden olan Fortnite oyununun şu ana kadarki en büyük turnuvası başlıyor. Peki, Fortnite Dünya Kupası ne zaman? Fortnite Dünya Kupası nereden izlenir? İşte detaylar…

Fortnite oyununun şu ana kadarki en büyük turnuvası bu hafta sonu gerçekleşecek.

Fortnite Dünya Kupası için seçilen mekan, Amerika Açık'a da ev sahipliği yapan, 23 bin koltuklu Arthur Ashe Stadyumu olacak. Stadyum, New York'un simge mekanlarından biri.

Turnuva için belirlenen ödül miktarı toplam 30 milyon dolar ve şu ana kadar Fortnite turnuvaları içinde dağıtılan en büyük miktar bu.

Öte yandan turnuva, tarihin en büyük e-spor etkinliği olacak.

Şimdiye kadar pek çok turnuvayla karşımıza çıkan Fortnite, bu popülerliğini Twitch'in ünlü yayıncılarından Ninja ve Tfue gibi isimlere borçlu.

Turnuvayla ilgili tüm detaylar da belli oldu. Fortnite Dünya Kupası, Twitch, Youtube, Facebook, Mixer, Cafeine ve Fortnite.com üzerinden izlenebilecek.

Fortnite Dünya Kupası'nın 30 milyon dolarlık ödülü, bir e-spor etkinliğinde dağıtılan en yüksek tutar olacak.

Öte yandan Epic, turnuvayı oyunun içinden canlı olarak takip etmenize de olanak sağlayan bir teknolojiyi de bu özel etkinlik için hazırladı.

Üç güne yayılmış ve toplam dört farklı turnuvanın gerçekleşeceği Fortnite Dünya Kupası'nda ikili ve solo mücadeleler en çok dikkat çeken maçlar olacak.

Ünlü isimlerin de yarışacağı özel bir etkinlik de planlanıyor.

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