Bilim & Teknoloji Fortnite, Neymar'ı oyuna ekleyeceği tarihi duyurdu

Fortnite, Neymar'ı oyuna ekleyeceği tarihi duyurdu

Bilim & Teknoloji

Fortnite, Neymar'ı oyuna ekleyeceği tarihi duyurdu

Fortnite, yıldız futbolcu Neymar karakterini, önümüzdeki hafta içinde oyunda kullanılabilir hale getirecek. Oyuna Neymar'dan dolayı yeni modlar da eklenecek. Bu modları tamamlayarak oyun içi ödüllerin sahibi olacaksınız.

26 Nisan 2021, Pazartesi 15:24 Son Güncelleme:
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Avengers, Wolverine, Joker, Thanos, Kratos gibi karakterlerin ardından Fortnite, Neymar’ı oyuna dahil edeceği tarihi açıkladı.

Konu hakkında yayınlana videoda Neymar’ın kostümü, Power Rangers kostümlerine benzetildi. Yayınlanan karelerde Neymar’a ait 2 adet skin ve 2 adet edinilebilir kostüm olduğu da görülüyor.

Oyunda Neymar’ın oynadığı milli takım ya da kulüp takımına ait bir ekipman olmayacak.


iOS ve Mac'te Epic Games ile Apple arasındaki olaydan dolayı yer almayan Fortnite, PS4, PS5, XB1, Xbox Series, PC ve Nintendo Switch platformlarında oynanabiliyor.

Güncelleme ile oyuna eklenecek olan Neymar karakteri Fortnite'a yeni bir soluk kazandıracak.


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