Son zamanlarda gündemden düşmeyen Fortnite, yeni bir etkinlikle tekrar kendini hatırlattı. Star Wars Jedi: Fallen Order oyununun çıkmasıyla Star Wars fanatikleri için güzel günler başlamıştı. Şimdi de Fortnite x Star Wars etkinliği duyuruldu. Etkinlik kapsamında Star Wars evreninin en ikonik parçalarından ‘Stormtrooper’ kostümünün oyuna ekleneceği kesinleşti.





Geniş çaplı bir etkinlik yolda

Yayınlanan fragmanda Stormtrooper’lara ek olarak bir ‘Star Destroyer’in hiperuzaydan Fortnite dünyasına sıçradığı görülüyor.





Aralık’ta yeni Star Wars filmi de geliyor

Şu an için etkinlik yeni çıkan Star Wars Jedi: Fallen Order oyunu için yapılmış gibi gözüküyor. Fakat Aralık ayında Star Wars serisinin 9. filmi olan Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi filmini de kapsayan bir anlaşma olabilir.

Daha önceden de benzer anlaşmalar yapan Fortnite, yılın son günlerine doğru ilerlerken adından bolca söz ettireceğini gösteriyor.