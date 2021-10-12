Bilim & Teknoloji Fortnite'ın filmi geliyor

Fortnite'ın filmi geliyor

Bilim & Teknoloji

Fortnite'ın filmi geliyor

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Epic Games'in yaptığı, son dönemin en popüler yapımlarından birisi olan Fortnite'ın filmi geliyor.

12 Ekim 2021, Salı 15:30 Son Güncelleme:
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The Information'ın haberine göre Epic Games, Fortnite filmi için harekete geçti. Resmi bir bilgi olmasa da Epic’in bu yılın başlarında Lucasfilm'den üç farklı ismi işe aldığı söyleniyor.

Fortnite filmi aslında şaşırılacak bir durum değil. Çünkü rakiplerinden biri olan PUBG'nin de filmi geliyor.



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