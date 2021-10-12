The Information'ın haberine göre Epic Games, Fortnite filmi için harekete geçti. Resmi bir bilgi olmasa da Epic’in bu yılın başlarında Lucasfilm'den üç farklı ismi işe aldığı söyleniyor.

Fortnite filmi aslında şaşırılacak bir durum değil. Çünkü rakiplerinden biri olan PUBG'nin de filmi geliyor.







