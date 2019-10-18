1- Yeni bir marka haritası

Fortnite haritası oyunun başlatılmasından bu yana birkaç kez yeni POI'lerle değiştirildi ve güncellendi, ancak ikinci bölüm her şeyin ilk kez yeniden keşfedildiğini gösteriyor.

Loot Lake ve Greasy Grove'un günleri sona erdi.

Şimdi Weeping Woods, Dirty Docks ve Craggy Cliffs zamanı!

İkinci bölümü oynamaya başladığınızda yeni POI'lerin tümünün gri olduğunu göreceksiniz; onları ancak haritayı keşfederken ortaya çıkarabilirsiniz.

2- Balık oltaları

Epic Games, yeni bölümde her şeyin su esaslı olmasını istedi.

Su artık o kadar gerçekçi ki, bir olta kapıp balık tutmaya da başlayabiliyorsunuz.

Oyundaki kilit mandalları, silahlardan balıklara kadar ihtiyaç olan tüm eşyaları içinde barındırıyor.

3- Yüzmeye gidebilirsiniz

Suda yürümek yerine, gerçek bir yunus gibi içinde yüzebilirsiniz.

Açıkçası somon balıkları etrafınızda zıplarken savunmasızsınız ama bu durum en azından sizi biraz hızlandırıyor!









4- Sürat teknesi!

Birinci bölümdeki golf arabalarını sürmenin heyecanını hatırlıyor musunuz?

Şiimdi de bir sürat teknesine atlayabilirsiniz!

Bazılarına göre tekneler arabalar ile benzer şekilde çalışıyor. Biri araç kullanırken, takım arkadaşlarınız arkaya atlayarak düşmanlara ateş ediyor.

5- Oyuncuları omuzlarınızda taşıyın

Oyunu takım olarak oynuyorsanız, düşen takım arkadaşlarınızı artık kahramanca omuzlarınızın üzerine alarak oyun içinde onları güvende tutabilirsiniz.

Hatta düşen düşman takım arkadaşlarınıı da taşıyabilir ve yeniden düşürebilirsiniz!

6- Yedek silah yükseltme kulübesi

Oyunda sana yük olan fazladan malzemeniz mi var?

Yeni yedek silah yükseltme kulübelerinden birini bulursanız, elinizdekini daha iyi bir silahla takas edebilirsiniz.









7- Tehlikeden korunma

Fortnite'ın ilk günlerinde, sinsi oyuncuların çalılardaki tehlikelerden uzaklaştığı zamanları hatırlıyor musunuz?

İşte, o günler geri döndü!

Artık sadece çalıları değil, samanlıkları ve çöp tenekelerini de potansiyel düşmanlardan saklanmak için kullanabilirsiniz.

Fortnite ikinci bölüm, henüz yeni piyasaya sürüldü.

Yeni özellikler keşfettikçe yazmaya devam edeceğiz.





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