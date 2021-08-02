Fortnite’ın Rift Tour etkinliğinde oyuna Ariana Grande gelecek
Fortnite’ın Rift Tour etkinliği kapsamında Ariana Grande, 7 Ağustos’ta Türkiye saatiyle 01.00’da konser verecek.
02 Ağustos 2021, Pazartesi 09:29 Son Güncelleme:
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Fortnite’ın 2. bölümünün 7. sezonunda gerçekleştirilecek Rift Tour etkinliğinde sayılı günler kaldı. Etkinlik kapsamında oyuncularla buluşacak olan Ariana Grande’nin ilk konseri 7 Ağustos’ta Türkiye saatiyle 01.00’da başlayacak.
Çalma listesi, konserin başlangıcından 30 dakika önce erişilebilir olacak. Fortnite oyuncularına Ariana Grande’yle ilgili özel kozmetik unsurlar da sunulacak. Bu seçenekler 5 Ağustos’ta Türkiye saatiyle 03.00’da mağazada yerini alacak.