Bilim & Teknoloji Forza Horizon 5 bir haftada 10 milyon oyuncuyu geçti

Forza Horizon 5 bir haftada 10 milyon oyuncuyu geçti

Bilim & Teknoloji

Forza Horizon 5 bir haftada 10 milyon oyuncuyu geçti

Forza Horizon 5, bir haftada 10 milyon oyucu tarafından oynanarak önemli bir başarıya imza attı.

20 Kasım 2021, Cumartesi 12:12 Son Güncelleme:
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Microsoft, daha birkaç gün önce yeni çıkan açık dünya yarış oyunu Forza Horizon 5’in lansmanında 4,5 milyon oyuncuyu geçtiğini duyurmuştu. Son olarak bir haftadır piyasada olan Forza Horizon 5 oyununun 10 milyon oyuncu barajını aştığı paylaşıldı.

Forza Horizon 5, Xbox Game Pass’ta yer alırken Xbox Cloud Gaming ile Xbox Play Anywhere’i de destekliyor.

Forza Horizon 5, 9 Kasım’da PC, Xbox One ve Xbox Series X|S için çıkmıştı.


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