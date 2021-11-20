Forza Horizon 5 bir haftada 10 milyon oyuncuyu geçti

Microsoft, daha birkaç gün önce yeni çıkan açık dünya yarış oyunu Forza Horizon 5’in lansmanında 4,5 milyon oyuncuyu geçtiğini duyurmuştu. Son olarak bir haftadır piyasada olan Forza Horizon 5 oyununun 10 milyon oyuncu barajını aştığı paylaşıldı.

Forza Horizon 5, Xbox Game Pass’ta yer alırken Xbox Cloud Gaming ile Xbox Play Anywhere’i de destekliyor.

Forza Horizon 5, 9 Kasım’da PC, Xbox One ve Xbox Series X|S için çıkmıştı.



