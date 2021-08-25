Forza Horizon 5 için 8 dakikalık oynanış videosu yayınlandı

Playground Games tarafından geliştirilen ve Microsoft tarafından yayınlanan Forza Horizon 5 için yeni oynanış videosu geldi. Videoda oyunun ilk 8 dakikasını görebiliyoruz.

Forza Horizon 5, Meksika’da geçecek ve ülkenin birçok yerinde seyahat etmemize olanak verecek. Paylaşılan oynanış videosu, bu detayları gözler önüne sererken, bekleyenlerin oynanış hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlıyor. Yeni videolar ile birlikte Playground Games, yeteneklerini bir kez daha sergiliyor.

Forza Horizon 5, 9 Kasım 2021'de Xbox Series ve PC için çıkış yapacak. Oyunun ayrıca ilk günden Xbox Game Pass'e dahil olacak.



