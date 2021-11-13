Forza Horizon 5, serinin bugüne kadar ki en büyük haritasıyla birlikte geliyor. Şimdiye kadar yapılmış en büyük Horizon haritası olduğu için içerdiği çılgınlıklar da aynı şekilde büyüyor. Festival alanlarının da tasarımında değişiklikler olmuş ve göze daha hoş gelen bir yapıya bürünmüşler. Haritanın büyüklüğü Horizon 5’i bizlere en iyi şekilde sunabilmek için bilinçli yapılmış, çünkü festival alanlarını oyunda kazandığımız deneyim puanlarıyla bir sonraki seviyeye taşıyoruz, bu da yeni etkinlikler demek.

Oyunun grafiksel anlamda mükemmel olduğunu söyleyebilirim, Horizon 4 zaten iyiydi ama burada işler farklı bir seviyeye taşınmış. Lastikten çıkan dumanlar için bile özenle çalışılmış ve bu gerçekten iyi görünüyor. Araçları özelleştirmek için kullanacağınız yüzlerce yeni parça, farklı motor sesleri ve yeni etkinliklerle Horizon 5 gerçekten piyasadaki en iyi araba yarışı diyebiliriz.

Grafikler sadece araba detaylarında değil aynı zamanda oyun içindeki çevrede de kendini belli ediyor. Meksika’nın özellikle seçilmiş olduğunu düşünüyorum çünkü tropikal bir iklime sahip olduğu için oyun içindeki hava değişimleri kendini çok sert bir şekilde hissettiriyor. Dağlık arazilerin içinden geçerken sert bir fırtınaya maruz kalabiliyorsunuz ama aşağı indiğinizde güneş sizi karşılayabiliyor. Kum fırtınaları uzaktan korkutucu gelebilir ama içinde drift yapmaya başladığınızda oyunun gerçek eğlencesinin keyfine varıyorsunuz. Çevre modellemesi gerçekten çok iyi ve bunu sadece görsel olarak yapmamışlar. Baja etkinliklerinde yani toprak yollarda sürerken, araba kontrolü zorlaşıyor ya da yağmurlu arazi içinde hızla giderken kolayca kontrolü kaybedebilirsiniz

Haritanın içinde fazla sayıda etkinlik olduğundan bahsetmiştik, bunları oyun içinde kazandığınız puanlarla açabilirsiniz. Etkinliklerin içinde reklam organizasyonları, drift bölgeleri, hız kapanları ve hız bölgeleri yer alıyor. Etkinlik dışında tarihsel alanları ve sanatsal parçaları keşfetme imkanınızda bulunuyor. Aynı şekilde yarış etkinliklerini de zamanla kazandığınız puanlarla geliştirip daha büyüklerini açma şansınız oluyor. Yarış ve diğer etkinliklerin dışında Horizon serisinin en beğenilen özelliklerinden birisi, unutulmuş araçlar var. Yaptığınız şey; aracın hangi alanda olduğunu tespit ettikten sonra bölge içinde onu bulmak ve restore etmek. Horizon 5’in unutulmuş araç koleksiyonu epey iyi diyebiliriz. Son olarak, unutulmuş aracı bulduğunuz garaja sizde fazladan olan ya da hediye etmek istediğiniz bir aracı bırakabiliyorsunuz. Bunu ister yeni başlayan bir oyuncuya hediye edebilirsiniz isteseniz de rastgele birine gönderebilirsiniz.

Forza Horizon 4’ü uzun süre oynayanlar bizi anlayacaktır ki, oyundaki araba sayısı o kadar çok ki belirli bir süre sonra garajınızda yer kalmamaya başlıyor ve satmaya başlıyorsunuz. Horizon 5’de toplamda 526 adet lisanslı araba bulunuyor ve bunlar inanılmaz detaylı olduğu için hepsini satın almak istiyorsunuz. Arabaları isterseniz satın alma bölgesinden alabilir ya da hediye olarak verilen şans çarklarından kazanabilirsiniz. Şans çarklarından aynı zamanda kıyafet ve nakit para gibi ödüllere de sahip olabiliyorsunuz, özellikle oyuna yeni başlayan kişiler için çok güzel bir özellik.

Hikaye olarak baktığınızda, Birleşik Krallık’ta yapılan festivalden sonra Meksika’ya gelen süper yıldız bir sürücü olarak tanınıyoruz. En büyük amacınız festivali büyütmek ve tabii ki en iyi sürücü olmak. Haftalık festival listesinde yeni görevler geliyor ve bunları yaparak yeni arabalar, deneyim puanları kazanabiliyorsunuz, liste gerçek zamanlı olarak her hafta yenileniyor. Genel hatlarıyla bakıldığında hikayenin Horizon 4’ten çok büyük bir farkı yok, burada yapılan yenilik festivali adım adım geliştirmeniz oluyor.

Forza Horizon 5, arabalara ilgi duyan ve açık dünyada arabayla dilediğince gezmek isteyenlerin deneyimlemesi gereken bir oyun diyebilirim. Araba özelleştirme yelpazesi ve grafikler dışarıdan görünen mükemmel şeyler ama oyunu oynamaya başladığınızda arabaların karakteri olduğunu görebiliyorsunuz. Forza Horizon 5’i Xbox ve Windows platformlarında oynayabilirsiniz. Xbox Game Pass üyeliği olan kişilerde direkt erişim sağlayabilirler.







