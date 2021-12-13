Forza Horizon 5'e yeni eklenecek araçlar belli oldu. Şu anda yaklaşık 500 araca sahip olan oyuna önümüzdeki ikinci ve üçüncü sezonda 24 yeni araç eklenecek. İkinci sezon geçtiğimiz gün başladı. Üçüncü sezon ise 4 hafta sonra başlayacak.

İkinci sezonda eklenen araçlar:

Lamborghini Espada S3

Ferrari J50

Ferrari Monza SP2

Lamborghini Huracán EVO

Lamborghini Aventador J

Ferrari 599 GTO

Maserati 8CTF

Lamborghini Aventador SVJ

Ferrari 575M Maranello

Lamborghini Galardo LP 570-4 Spyder Performante

Peel P50

Peel Trident

Üçüncü sezonda eklenecek araçlar