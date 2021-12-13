Forza Horizon 5'e yeni gelecek 24 aracın modelleri belli oldu
Forza Horizon serisinin yeni oyunu Forza Horizon 5'e önümüzdeki ki sezon boyunca eklenecek 24 otomobilin marka ve modelleri belli oldu.
13 Aralık 2021, Pazartesi 13:20 Son Güncelleme:
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Forza Horizon 5'e yeni eklenecek araçlar belli oldu. Şu anda yaklaşık 500 araca sahip olan oyuna önümüzdeki ikinci ve üçüncü sezonda 24 yeni araç eklenecek. İkinci sezon geçtiğimiz gün başladı. Üçüncü sezon ise 4 hafta sonra başlayacak.
İkinci sezonda eklenen araçlar:
- Lamborghini Espada S3
- Ferrari J50
- Ferrari Monza SP2
- Lamborghini Huracán EVO
- Lamborghini Aventador J
- Ferrari 599 GTO
- Maserati 8CTF
- Lamborghini Aventador SVJ
- Ferrari 575M Maranello
- Lamborghini Galardo LP 570-4 Spyder Performante
- Peel P50
- Peel Trident
Üçüncü sezonda eklenecek araçlar
- Audi TT RS
- Toyota Hilux Arctic Trucks AT38
- Jaguar XJ13
- Donkervoort D8 GTO
- Toyota Celica SSI
- Ford Mustang Mach 1
- Jaguar XK RS GT
- Vauxhall Lotus Carlton
- Jaguar XJ220 S TWR
- Ferrari FXX-K Evo
- Toyota Land Cruiser Arctic Trucks AT37
- Zenvo TS1
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