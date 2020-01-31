Fotoğraf çekmek için sadece objektif yada ışık ayarlarını yapmak yetmez. Bilinmesi gereken bir kaç yöntem ile birbirinden güzel kareler yakalamanız mümkün. . Eğer sizde fotoğraf çekilirken nelere dikkat edilmesi gerekir öğrenmek istiyorsanız yada fotoğraf çekerken dikkat edilmesi gerekenleri araştırıyorsanız "Fotoğraf çekerken nelere dikkat edilmesi gerekir? Fotoğraf çekerken dikkat edilmesi gerekenler" haberimize göz atın.

Fotoğraf çekerken nelere dikkat edilmesi gerekir? Fotoğraf çekerken dikkat edilmesi gerekenler

Fotoğraf çekerken ilk dikkat edilmesi gereken merceğin temizliğidir.

Merceğin temiz olduğundan emin olduktan sonra eğer bir kişiyi portre çekecekseniz kişinin karakterini en iyi yansıttığı anı yakalamalısınız. Portre fotoğraflar ne kadar doğal olursa o kadar güzel çıkar. Portre fotoğraf çekerken dikkat edilmesi gereken nokta vurgulamak istenilen noktanın netleştirmesi gerekir. Arka plan flu olursa fotoğraf daha kaliteli durur. Işığı doğru yerden aldığınıza emin olmanız gerekir. Güneş ışığı yanlış açıyla vuruyorsa portre fotoğrafta burun gölgesi, kirpik gölgesi yada ışık patlaması gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Portre fotoğrafta çektiğiniz kişiyi objektife orantılı sığdırmaya çalışın. Yüzü ekranın tam ortasında değil de ekranın biraz üstünde, kafası ile objektifin üst bitiş alanında bir miktar boşluk olmasına dikkat edin.

Manzara yada geniş alan çekimlerinde tek bir noktaya sabitlenmektense, bütün noktaları objektifte göre bilmek daha önemli. Telefon ile çekiyorsanız manzara modunu kullanmanız size oldukça yarar sağlayacaktır. Işığı direkt karşınıza alırsanız fotoğrafınız net ve kaliteli olmayacaktır.