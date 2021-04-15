Türkiye Fotoğraf çekme bahanesiyle kuyumcudan 3 bilezik çaldı

Fotoğraf çekme bahanesiyle kuyumcudan 3 bilezik çaldı

Türkiye

Fotoğraf çekme bahanesiyle kuyumcudan 3 bilezik çaldı

Konya Ereğli'de kuyumcuya giren kişi fotoğrafını çekip annesine atacağını söylediği 3 bileziği eline alıp 'Hakkını helal et' diyerek kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başladı.

15 Nisan 2021, Perşembe 14:52 Son Güncelleme:
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Olay, dün Rasim Erel Caddesi'ndeki Ziya D.'ye ait kuyumcuda meydana geldi. İş yerine gelen yüzünün büyük bölümü boyunlukla kapalı kişi, kardeşinin nişanlı olduğunu ve bileziklere bakmak istediğini söyledi. 3 bilezik seçen şüpheli, fotoğraf çekip, annesine göndereceğini söyleyerek eline aldı. 

Ziya D.'ye "Hakkını helal et" diyen şüpheli, koşarak iş yerinden kaçtı. Ziya D.'nin ihbarı üzerine iş yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)

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