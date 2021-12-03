Türkiye Fotoğraf için salıncağa çıktı, kafaüstü düşerek hayatını kaybetti

Fotoğraf için salıncağa çıktı, kafaüstü düşerek hayatını kaybetti

Türkiye

Fotoğraf için salıncağa çıktı, kafaüstü düşerek hayatını kaybetti

Sosyal medya çılgınlığı fotoğraf çekinme merakı ile can almaya devam ediyor. Antalya'da 16 yaşındaki Ahmet Görkem Özmercan, bir kafenin bahçesinde fotoğraf çektirmek için çıktığı kalp şeklindeki salıncaktan kafaüstü düşerek hayatını kaybetti.

03 Aralık 2021, Cuma 11:53 Son Güncelleme:
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Antalya'nın Finike ilçesinde bulunan sahilde meydana gelen olayda lise öğrencisi Ahmet Görkem Özmercan, okul sonrası okulun hemen karşısında bulunan kafeye arkadaşlarıyla birlikte gitti.

Fotoğraf çekilmek için tasarlanan salıncaktan sallanırken bir anda kafasının üstüne düşerek ağır yaralandı.

Arkadaşlarının ilk başta şaka yaptığını zanneden liseli gencin şaka yapmadığı ortaya çıkınca olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Görkem Özmercan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Talihsiz gencin cenazesi bugün Kumluca ilçesi Zeytinlik Mezarlığı'nda defin edilecek.

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