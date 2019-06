Fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert kimdir?

Video sanatçısı Aykut Cömert bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Cömert’in vefatının ardından pek çok ünlü gibi Beren Saat de duygularını sosyal medya hesabından dile getirdi. Peki, Aykut Cömert kimdir? İşte Aykut Cömert’in biyografisi…

AYKUT CÖMERT KİMDİR?

Aykut Cömert, 1982 yılında Ankara'da doğdu. İletişim Fakültesi Radyo, Tv ve Sinema bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında “Rüya” ve “Gerçek Hayat” adlı kısa filmleri çekti. Ayrıca, fotoğrafları ve videoları çalışma yıllarında yapılan karma sergilerde sergilendi. New York Film Akademisi de dahil olmak üzere, Türkiye içinde ve dışında birçok sinema ve video atölyesine katıldı. Haziran 2011'de Mardin Film Festivali'nde “Siyah Beyaz Çocuklar” atölye ve belgesel projesini hayata geçirdi. Avrupa’da, Avustralya'da, Balkanlarda yaşayan ve Türkiye'de yaşayan gençlerin kültürel ve tarihi buluşmaları hakkında iki uzun metrajlı belgesel çekti.

2012 yılında Belçim Bilgin ile kurguladığı “Sakız” videosu Archive Tasarım Galerisinde sergilendi. Mayıs 2014’te Karaköy Sumahan’da Beren Saat, İlker Kaleli ve Esra Dermancıoğlu’nun oyunculuklarıyla destek verdiği “Bebek”, “Künye”, “Saç” isimli videolarını “ONE NIGHT ART, Bir Ara Bir Haber” isimli sergiyle sanatseverlerle buluşturdu.

2014 yılının Kasım ayında 2. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nde Türk sinemasının 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Farah Zeynep Abdullah’ın oynadığı, Cahide Sonku’nun hayatını konu alan “100-5=CAHİDE” isimli video performansı sinemaseverler tarafından büyük ilgi topladı.

2019, “35*35” exhibition (group), Gallery Siyah Beyaz

2018, “Sayfiye” exhibition (group), Casa dell’Arte Gallery & Gallery Siyah Beyaz (collaboration)

2018, ART3F (Cannes) International Contemporary Art Fair

2018, ”1470 KM” solo exhibition, which is a parallel event to “International Mardin Biennial”

2018, “5 HARF” exhibition (group), Ekavart Gallery

2017, “ téte-a-téte ” exhibition (group), Atelier Marvy

2017, Contemporary Istanbul (Expo), Gallery Siyah Beyaz

2017, “ Sinequanon ” exhibition (group), Ekavart Gallery

2016 “ Closed Closet ” solo exhibition, Gallery Siyah Beyaz & Istanbul74 (collaboration)

2016 Contemporary Istanbul (Expo), Gallery Siyah Beyaz

2015 Contemporary Istanbul (Expo), Gallery Siyah Beyaz

2014 “One Night Art” solo exhibition, Sumahan Art Gallery

2014 “100-5= Cahide” solo exhibition, Tophane-i Amire “International Bosphorus Film Festival”

​​2012 “ Chewing gum ” solo exhibition, Archive design Gallery ​​