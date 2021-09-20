Magazin Fotoğrafçı Mehmet Turgut ve Ada Sanlıman evlendi

Fotoğrafçı Mehmet Turgut ve Ada Sanlıman evlendi

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Fotoğrafçı Mehmet Turgut ve Ada Sanlıman evlendi

Fotoğrafçı Mehmet Turgut, uzun süredir birlikte olduğu Ada Sanlıman ile önceki gün Muğla’da evlendi. Çiftin düğününe sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

20 Eylül 2021, Pazartesi 11:06 Son Güncelleme:
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İkilinin nikâhtan fotoğraflarını Instagram hesabında paylaşan Alper Kul, çifti tebrik etti:

“Ve oğlumuz ‘evet’ dedi nihayet. Mutluluğunuz her daim artsın canlarım.”

200 DAVETLİ

Düğüne, gelin ile damadın ailesi ve çok yakın dostlarından oluşan 200 kişi katıldı.

SANAT VE CEMİYET DÜNYASININ ÜNLÜ İSİMLERİ BULUŞTU

Konuklar arasında Ayşegül Dinçkök, Birce Akalay, Banu Zeytinoğlu ve Mustafa Alabora, Serdar Bilgili, İlksen ve Ahmet Utlu, İpek ve Ömer Faruk Sorak, Aylin Kontente ve Alper Kul, Keremcem, Doğan Duru, Güneş Duru, Selçuk Basa, Güvenç Dağüstün, Burçin Büke, Melek ve Ali Manisalı, Derya Alabora, Memet Özer, Can Yücel, Ayşe Mine, Süha Derbent ve Asuman Dabak da yer aldı.

SANATÇILAR SAHNE ALDI

Davetliler çiftin nikah anlarını cep telefonlarıyla kaydetti. Renkli görüntülerin yaşandığı düğünde Redd, Keremcem, Güvenç Dağüstün ve Sasa sahne alarak gelin ve damat için şarkı söyledi.

Gelin Ada Sanlıman da Birce Akalay'la "Dance Me to the End of Love" adlı şarkıyı söyledi.

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