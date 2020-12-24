Fotoğrafçı Orhun Kalender yeni nesil fotoğrafçılığı anlattı

Orhun Kalender, “Fotoğrafçılık sinema gibi sonradan sanat olarak görülen dallardan biridir. Sevilen meslekler arasında olsa da, bugün birçok insan hobi olarak yapıyor ve yeni fotoğraf teknikleri sanat alanında yerini alıyor. Kadraj, diyafram ve aydınlatma alanında yeni nesil fotoğrafçılık çalışmaları hızla gelişirken, sosyal medya üzerinden de farklı bakış açıları gelişiyor.” dedi.

Yeni nesil fotoğrafçılık nedir?

Orhun Kalender yeni nesil fotoğrafçılığın, post modern etkiyle bir araya gelerek daha çok nesneler üzerinde yoğunlaştığını söylerken, sanatla bir araya gelen teknolojide farklı grupların ortaya çıkmasını sağlıyor. Analog makinadan sonra optik ve sensör kullanımında dijital etkinin sağladığı yenilikler de fotoğrafçılık alanında aksediyor.

Kalender’e göre cep telefonları ve dijital aletlerle çekilen fotoğrafın grafik çalışmalarla birleşmesi de editörlük bölümünün gereksinimlerini artırıyor. Artık fotoğraf alanında editör sunumları yapılarak, çekimlerin ve videoların hatalarının silinmesi bile sağlanabiliyor.

Yeni nesil fotoğrafçılık hem çekim standartlarını kolaylaştırıyor hem de profesyonel çalışmaların ortaya koyulmasına yardımcı oluyor. Analog fotoğrafçılıktan sonra günümüzde fotoğraf çekim imkanları da artıyor. Kalender şu sözlerle devam etti;

Fotoğraf sergileri, anı fotoğrafları ve fotoğrafım sancılı sürecinin geride kaldığı dönemlerde, fotoğraf çekmek için yapmanız gereken tek şey bir cep telefonuna sahip olmak. Doğa manzarası, profil ve hatta sanat fotoğrafları çekmek de sosyal medya üzerinden mümkün. Bu fotoğrafın etkisini azaltmak yerine, instagram ve facebook gibi yerlerde kötü ve iyi fotoğrafın ayrımın da yapılmasını sağlıyor.

İnsanlar 1 saniyede fotoğraf çekerken, değersizleştiği düşünülse de iyi fotoğraf her zaman kendini gösteriyor. Güzel fotoğraf çekmek için teknik bilmenin yerinin de ayrı olacağını ve teorik bilginin fotoğraf alanında işlevseldir.