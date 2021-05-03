COVID-19 salgınında izole hayat sürenler karantinada değişen ifadelerini ve aldıkları kiloları filtre uygulamalarıyla değiştirdi. Filtre uygulamalarının pazar değeri 350 milyon dolara çıktı. Salgının birçok ülkede hafiflemesiyle hayat normale dönmeye başlıyor. İngiltere’deki kliniklerde estetik işlem talebinde büyük artış var. Ancak doktorlar, hastaların gerçekdışı talepleriyle başa çıkmakta zorlanıyor.

Ünlü İngiliz estetik doktoru Tijion Esho, “Eskiden benzemek istedikleri ünlülerin fotoğraflarını getirirlerdi. Şimdi Instagram’da çektikleri filtreli selfie’lerine benzemek istiyorlar” diyor. Dijital filtreler, parlak dişler, pürüzsüz cilt, dolgun dudak, kalkık burun, belirgin çene hattını birkaç saniye içinde sağlayabiliyor. Bu da bağımlılık yaratıyor.

Doğal ve filtreli fotoğraf yan yana

Araştırmalara göre genç kadınların yüzde 30’u, sosyal medyada filtreli görüntüsünü paylaşıyor.

Khloe Kardashian

Görüntüsüyle en çok oynayan ünlülerden biri Khloe Kardashian.

Bu görüntüyü sağladığı için en kullanılan filtrelerden biri ‘Kylie+Kendall’. Uzmanlara göre hastalar karantinada filtreli görüntülerine çok alıştığı için bunu sürdürmek istiyor. Günlük hayata ‘dijital olarak oynanmış’ görüntüleriyle dönmek istiyor. Bu da imkansız bir talep.

BELLA HADİD'İN GÖZLERİ REVAÇTA

En çok istenen işlemlerin başında ABD’li model Bella Hadid’in çekik gözleri geliyor. Onu, kalp şeklinde Rus dudağı olarak bilinen dolgu işlemi izliyor.

Her kliniğe her hafta 20’li yaşlarda en az 10 kadın bu isteklerle başvuruyor. Hastaların yüzde 30’u beden algıları bozulduğu için psikoloğa yönlendiriliyor. İngiltere’de milletvekilleri, Fransa’daki gibi değiştirilmiş fotoğraflara etiket zorunluluğu getirmek istiyor.

Öte yandan estetik cerrahinin talep edildiği yaşın düşmesi endişe yaratıyor.

Dr. Tijion Esho, "14 yaşındaki çocuklardan ebeveynlerinin tavsiyeleriyle botoks yaptırma talepleri alıyorum. Her zaman reddettim ancak bunu yapacak çok fazla kişi var." dedi.

"REKLAMLARDAN ÇOK GENÇLERİN RUH SAĞLIĞINI DÜŞÜNMELİLER"

Kraliyet Psikiyatristler Koleji Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Fakültesi Başkan Yardımcısı Dr. Jonathan Goldin, bazı kliniklerin gençlere yönelik reklamlarını bile hedeflediğini söyleyerek "Göğüs implantı ya da yüzlerine kolajen dolgusu isteyen gençler hakkında giderek daha fazla şey duyuyorum. Beklentilerini karşılamak için baskı hissettiklerinden bahsediyorlar. Üzerinde değişiklik yapılmış ve filtre eklenmiş fotoğraflarına bakarak kendilerini olumsuz bir şekilde karşılaştırıyorlar. Instagram gibi şirketlerin reklam gelirlerinden çok gençlerin ruh sağlığına öncelik vermeleri gerektiğini düşünüyoruz. Zengin teknoloji şirketleri gelirlerinin önemli bir bölümüyle bu alandaki araştırmalara katkı sağlamalı." dedi.



