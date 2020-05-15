Magazin Fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Magazin

Fotoğrafları sosyal medyayı salladı

70 yaşındaki dünyaca ünlü moda tasarımcısı Vera Wang’in fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

15 Mayıs 2020, Cuma 21:35 Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü yıldızları giydiren Vera Wang, corona virüs nedeniyle zamanını Miami'deki lüks evinde geçiriyor. Ünlü tasarımcının fotoğraflarını görenler modacının yaşına inanamıyor.

Karantina sürecinde evden fotoğraflar paylaşan tasarımcının yaşını duyanlar ise büyük bir şaşkınlık geçiriyor.

30'lu yaşlarında duran ve aslında 70 yaşında olan Wang'ın paylaşımları binlerce beğeni alırken "Bize genç görünmenin sırrını söyle" şeklinde övgü dolu sözler alıyor.

Vera Wang genç görünümünü sağlıklı beslenmeye ve spora bağlıyor. Ayrıca çok fazla ağırlık kaldırmadığını da ekliyor. 

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