Fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Dünyaca ünlü yıldızları giydiren Vera Wang, corona virüs nedeniyle zamanını Miami'deki lüks evinde geçiriyor. Ünlü tasarımcının fotoğraflarını görenler modacının yaşına inanamıyor.

Karantina sürecinde evden fotoğraflar paylaşan tasarımcının yaşını duyanlar ise büyük bir şaşkınlık geçiriyor.

30'lu yaşlarında duran ve aslında 70 yaşında olan Wang'ın paylaşımları binlerce beğeni alırken "Bize genç görünmenin sırrını söyle" şeklinde övgü dolu sözler alıyor.

Vera Wang genç görünümünü sağlıklı beslenmeye ve spora bağlıyor. Ayrıca çok fazla ağırlık kaldırmadığını da ekliyor.