Türkiye Fotoğrafsız kimlik kullananlar dikkat! 1 Ekim'den sonra...

Fotoğrafsız kimlik kullananlar dikkat! 1 Ekim'den sonra...

Türkiye

Fotoğrafsız kimlik kullananlar dikkat! 1 Ekim'den sonra...

KKTC'ye seyahat etmek isteyen vatandaşlar, 1 Ekim'den itibaren fotoğrafsız kimlik kartlarıyla çıkış işlemi yapamayacak.

29 Eylül 2021, Çarşamba 23:34 Son Güncelleme:
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İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, KKTC'ye gidecek Türk yolcuların fotoğraf bulunmayan kimlik kartı ile çıkış işlemleri uygulaması 1 Ekim itibariyle sona erecek.

İlgili genelge kapsamında, Türk vatandaşı yolcular, KKTC'ye yeni tip fotoğraflı kimlik kartıyla seyahat edebilecek.

AA

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