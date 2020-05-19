Fotoğraftaki kadının kim olduğu ortaya çıktı
Popçu Edis'in, bir kadınla sarılarak verdiği poz sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. "Ünlü şarkıcının yanındaki kişi sevgilisi mi?" soruları gündeme geldi. Fotoğraftaki kadının burnundaki hızmadan dolayı şarkıcı Aybüke Albere olabileceği öne sürüldü.
19 Mayıs 2020, Salı 23:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Edis, Instagram hesabından bir kadınla sarıldığı pozunu 'Yazdır artık' notuyla yayınladı.
29 yaşındaki popçunun, 11 yıllık sevgilisi Aylin Önce ile yollarını ayırdığı iddia edilmişti.
Şarkıcı Edis'in bu fotoğrafı hayranlarını da şaşırttı. Fotoğraftaki kadının, burnundaki hızmadan dolayı şarkıcı Aybüke Albere olduğu öne sürüldü. Şarkıcının, bir süre sonra paylaşımını sosyal medya hesabından silmesi dikkat çekti.
Edis, daha önce Aybuke Albere hakkında şunları söylemişti:
"İzmir'de bir şekilde herkes birbirini tanır. Aybüke ile çocukluğumuzdan beri arkadaşız. 13-14 yaşlarındayken Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir kafede oturup müzikle ilgili hayaller kurduğumuzu hatırlıyorum. O zamanlar Aybüke'nin sesini hayranlıkla dinliyordum. Benim de ergenlik zamanım, sesim kötüydü."