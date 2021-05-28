Magazin Fotoşopu abartan Asena kendini böyle ti'ye aldı

Fotoşopu abartan Asena kendini böyle ti'ye aldı

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Fotoşopu abartan Asena kendini böyle ti'ye aldı

Oryantal Asena'nın Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafı olay oldu. Asena, aynı filtreyi aynadaki yansımasına uygulamayı unutunca takipçileri tarafından alay konusu olmuştu. Asena Instagram hesabının hikaye bölümünde yayımladığı video ile kendisi ti'ye aldı.

28 Mayıs 2021, Cuma 20:19 Son Güncelleme:
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44 yaşındaki Asena, fotoğrafıyla oynadı, aynı filtreyi aynadaki yansımasına uygulamayı unuttu. Bu detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Gerçeği fark eden kullanıcılar, Asena'nın gönderisini yorum yağmuruna tuttu.

2017 yılında Hasan Dere ile evlendikten sonra hayatını Almanya'da sürdüren Asena, yakın arkadaşı ile birlikte çekilen bu fotoğrafını Instagram'dan yayınladı.

Asena kendini ti'ye aldı

Bu olaylı fotoğrafının ardından Asena Instagram hesabının hikaye bölümünden bir video yayınlandı. Arkadaşlarıyla fotoğraf çekindiği esnada video çeken Asena "Kızlar siz gülün ben tebessüme döndürürüm" notuyla paylaştı.

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