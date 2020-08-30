Fox Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli kimdir?

FOX Ana Haber Spikeri Fatih Portakal'ın istifasının ardından yerine gelecek isim netleşti. Portakal'ın yerine göreve Selçuk Tepeli getirildi. Selçuk Tepeli 7 Eylül Pazartesi akşamı saat 19.00'dan itibaren FOX Ana Haber'i sunmaya başlayacak. Yaşanan gelişmelerin ardından Selçuk Tepeli'nin hayatı ve kariyeri ile ilgili bilgiler de araştırılmaya başladı. Peki, Fatih Portakal'ın yerine FOX Ana Haberi sunacak olan Selçuk Tepeli kimdir?

FOX TV Ana Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli, birçok medya kuruluşunda yöneticilik yaptı. Son olarak Habertürk TV genel yayın yönetmenliği görevini yürüttü.

Selçuk Tepeli kaç yaşında?

1974 yılında İstanbul'da doğan Selçuk Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Selçuk Tepeli, IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine mastırını yaptı. Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliğini yapan Selçuk Tepeli, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttü.

Habertürk TV'de Ceyda Karan'la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulundu. Selçuk Tepeli 2020 yılı ocak ayında Habertürk'ten istifa etmişti.