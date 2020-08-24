FOX TV'den Fatih Portakal'ın kanaldaki görevinden ayrıldığını doğrulayan bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını emekli olma isteğini kanalımıza iletmiştir. Aldığı karara saygı duyuyoruz. Yeni yaşamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan FOX'den yapılan açıklamanın ardından bir açıklama da Fatih Portakal'dan geldi.

FOX TV'den Fatih Portakal hakkında önemli bir açıklama geldi. Dün gece saatlerinde sosyal medyada Portakal'ın kanaldaki görevinden istifa ettiği haberleri ortaya atılmıştı. Bu iddia sonrası gözler kanal yönetimine çevrilmişti. Çok geçmeden kanaldan beklenen açıklama geldi ve Portakal'ın kanaldan ayrıldığı iddiaları doğrulandı.

Fatih Portakal'dan ilk açıklama FOX TV’den yapılan açıklamanın ardından bir açıklama da Fatih Portakal’dan geldi. Portakal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"10 yıldır gurur duyarak çalışıp, birlikte keyifle yol aldığım @foxhaber’den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece, “Ne yapmak istiyorum?” sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi. Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla."











