Apple'ın en büyük üretim ortaklarından biri olan Foxconn, gelecek yıl ABD ve Tayland'da elektrikli otomobil fabrikaları kurmaya başlayacak. Şirke, üretim tesislerini 2023 yılına kadar faaliyete geçirmeyi planlıyor.

Foxconn Yönetim Kurulu Başkanı Young Liu konu hakkında, "2023'te sırasıyla ABD ve Tayland'da seri üretime başlamayı planlıyoruz. Bu bölgelere ek olarak, global elektrikli araç stratejimizin bir parçası olarak Avrupa'daki olası lokasyonlar ile de görüşme halindeyiz" dedi.

Foxconn’un ABD’deki fabrikası için aralarında Wisconsin’in de bulunduğu üç eyaletle görüştüğü belirtildi. Liu, elektrikli otomobil üretimini bu fabrikada gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Foxconn Tayland’daki fabrikasını ise ülkenin gaz ve petrol devi PTT ile birlikte kuracak. Bu fabrikada yılda 200 bin elektrikli otomobil üretilmesi planlanıyor.



