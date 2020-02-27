Frambuazlı kek tarifi: Frambuazlı kek nasıl yapılır?

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Frambuazlı kek tarifi

Frambuazlı kek malzemeleri

3 adet yumurta

1, 5 su bardağı şeker

200 gram tereyağı (eritilmiş)

1 su bardağı yoğurt

2, 5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

300 gram frambuaz

Frambuazlı kek yapılışı

Yumurta ve şeker karıştırma kabına alınarak karışım köpürünceye kadar güzelce çırpılır. Daha sonra yoğurt, tereyağı eklenerek çırpılmaya devam edilir. Kabartma tozu, vanilya ve un eklenerek çırpmaya devam edilir. Kek hamuru yağlanmış fırın kabına dökülür. Kek hamuru bekledikçe koyulaşacaktır içerisinde tereyağı olduğu için bu nedenle hamuru kalıba döküp üzerini düzeltin. Meyveleri kekin üzerine yerleştirerek çok derine inmeyecek şekilde bastırılır. 180 C fırında 40 dakika kadar pişirilir. Kürdan ile kontrol ettikten sonra frambuazlı kek fırından alınır.



