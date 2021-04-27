Magazin Frances McDormand ödül alırken neden kurt gibi uludu?

Frances McDormand ödül alırken neden kurt gibi uludu?

Magazin

Frances McDormand ödül alırken neden kurt gibi uludu?

93’üncü Akademi Ödülleri önceki gece sahiplerini buldu. Törende 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Frances McDormand, 'Nomadland' adına 'En İyi Film' ödülünü kabul ederken sahneden bir kurt gibi ulumuştu. Usta oyuncunun bu hareketi izleyicileri şaşırtırken; McDormand'ın neden böyle bir şey yaptığı ortaya çıktı.

27 Nisan 2021, Salı 13:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen, pandemi nedeniyle nisan ayına ertelenen Oscar Ödülleri, bu yıl 93'üncü kez sahiplerini buldu.

'NOMADLAND' OSCAR'A DAMGA VURDU 

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının gölgesinde Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu ve Union Garı’nda düzenlenen 93’üncü Akademi Ödülleri’ne 'Nomadland' damga vurdu.

93. Oscar Ödülleri'nde 'Nomadland', 'En İyi Film' ödülünün yanı sıra 'En İyi Kadın Oyuncu' (Frances McDormand) ve 'En İyi Yönetmen' (Chloé Zhao) ödüllerini de eve götürerek dört ödüllü Mank'ten sonra törenin en çok ödül alan filmi oldu.

KURT GİBİ ULUDU 

Törende 'Nomadland' adına ödülü kabul ederken, başrol oyuncusu Frances McDormand, bir kurt gibi uluyarak izleyicileri şaşırttı. McDormand ödülü kabul ederken şunları söyledi:

"Lütfen filmimizi bulabildiğiniz en büyük ekranda izleyin ve bir gün, tanıdığınız herkesi bir sinemaya götürüp karanlıkta omuz omuza oturarak bu gece burada temsil edilen her filmi izleyin."

McDormand, sözlerini "Bunu kurdumuza ithaf ediyoruz" diyerek noktaladı ve bir kurt gibi uludu. Ünlü aktrisin neden böyle bir şey yaptığı ise ortaya çıktı.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI 

Söz konusu jestin Nomadland'in bu yıl intihar eden ses miksaj uzmanı Michael Wolf Snyder'a saygı duruşu niteliğinde olduğu öğrenildi. Snyder'in ikinci adı 'Wolf', kurt anlamına geldiği için McDormand'ın böyle bir gönderme yaptığı anlaşıldı.

McDormand, Chloé Zhao'nun yönetmenliğini üstlendiği bağımsız dram filminde toplumun uçlarında ayakta kalmaya çalışan göçebe bir kadını canlandırmasının yanı sıra filmin yapımcılığını da üstlenmişti.

ÜÇÜNCÜ KEZ ÖDÜL ALDI 

Öte yandan 1997'de Fargo ve 2018'de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri) filmlerindeki performansıyla da ödül kazanan McDormand için bu, 'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde aldığı üçüncü ödül oldu.

İlgili Haberler
Oscar'ın en 'şekeri': Colman Domingo'nun takımında ince işçilikZendaya 2021 Oscar ödül törenine 6 milyon dolarlık kolyeyle katıldı2021 Oscar Ödül Töreni'nde kırmızı halı şıklığıOscar Ödülleri'ni kazanlar belli oldu! İki isim de tarihe geçtiOscar töreninin gizli kuralları açığa çıktıOscar'da intihal iddiası! Sinema yazarları ayağa kalktı


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
27 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Aşkın ne olduğunu anlatıyorum
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
26 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Akın nereye koşuyor?
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Dolandırana değil, yatıranlara şaştım!
Şirin Sever
Funda Duru
Türkiye'den Hawaii'ye uzanan bir müzik yolculuğu: Hazi
Funda Duru
Uğur Alkapar
Minik konsey
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Türk müzisyen Uygar Çağlı, Avrupa’nın en ünlü caz sahnesinde!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Masumiyet dizisindeki denklemi izleyici çözdü
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Doktor kim?
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İşte EDHO' gerçeği... Kimler geldi, kimler geçti?