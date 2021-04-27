Frances McDormand ödül alırken neden kurt gibi uludu?

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen, pandemi nedeniyle nisan ayına ertelenen Oscar Ödülleri, bu yıl 93'üncü kez sahiplerini buldu.

'NOMADLAND' OSCAR'A DAMGA VURDU

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının gölgesinde Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu ve Union Garı’nda düzenlenen 93’üncü Akademi Ödülleri’ne 'Nomadland' damga vurdu.

93. Oscar Ödülleri'nde 'Nomadland', 'En İyi Film' ödülünün yanı sıra 'En İyi Kadın Oyuncu' (Frances McDormand) ve 'En İyi Yönetmen' (Chloé Zhao) ödüllerini de eve götürerek dört ödüllü Mank'ten sonra törenin en çok ödül alan filmi oldu.

KURT GİBİ ULUDU

Törende 'Nomadland' adına ödülü kabul ederken, başrol oyuncusu Frances McDormand, bir kurt gibi uluyarak izleyicileri şaşırttı. McDormand ödülü kabul ederken şunları söyledi:

"Lütfen filmimizi bulabildiğiniz en büyük ekranda izleyin ve bir gün, tanıdığınız herkesi bir sinemaya götürüp karanlıkta omuz omuza oturarak bu gece burada temsil edilen her filmi izleyin."

McDormand, sözlerini "Bunu kurdumuza ithaf ediyoruz" diyerek noktaladı ve bir kurt gibi uludu. Ünlü aktrisin neden böyle bir şey yaptığı ise ortaya çıktı.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu jestin Nomadland'in bu yıl intihar eden ses miksaj uzmanı Michael Wolf Snyder'a saygı duruşu niteliğinde olduğu öğrenildi. Snyder'in ikinci adı 'Wolf', kurt anlamına geldiği için McDormand'ın böyle bir gönderme yaptığı anlaşıldı.

McDormand, Chloé Zhao'nun yönetmenliğini üstlendiği bağımsız dram filminde toplumun uçlarında ayakta kalmaya çalışan göçebe bir kadını canlandırmasının yanı sıra filmin yapımcılığını da üstlenmişti.

ÜÇÜNCÜ KEZ ÖDÜL ALDI

Öte yandan 1997'de Fargo ve 2018'de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri) filmlerindeki performansıyla da ödül kazanan McDormand için bu, 'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde aldığı üçüncü ödül oldu.



