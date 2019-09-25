Franchise sistemi doğru işlemiyor

Koray Tulgar ile bir araya gelerek özel okulların durumunu, Işık Okulları’nı ve franchise sistemi başta olmak üzere pek çok konu üzerine konuştuk.

Franchise sistemini başarıyla uygulayan eğitim kurumları olduğunu söyleyen Koray Tulgar, franchise yönünde bir planlamaları olmadığını belirtti.

“TEMİNATSIZ OKUL AÇILMAMALI”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘teminatsız okul açılmaması’ kararını desteklediklerini belirten Tulgar, eğitiminin sağlıklı ve sürekli olması adına okulların finansal yapılarının analizini çok önemsediklerini vurguladı. Tulgar, eğitim sektöründe, franchise sisteminin denetlenmesinin çok hassasiyet taşıdığını sözlerine ekledi.

“DOĞRU YAPILIRSA HER YÖNTEM İŞLER”

İstanbul dışında okul açmanın öncelikleri olmadığını belirten Tulgar, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: “Çok güzel bir kampüs yapabilirsiniz. Ama gidip kontrol edemediğiniz, bakamadığınız, sizin orada olmadığınız yer sizin değildir. Onun için franchise sistemi işlemiyor. Doğru yapılırsa her yöntem işler. Müdürü ve öğretmenleri kontrol edebiliyor musun? Öğretmen dersi nasıl işliyor? Öğrenci nasıl yetiştiriliyor? Bütün gün nasıl geçiyor? Franchise sisteminde bunu takip etmek çok zor.”

“EĞİTİMDE BÜYÜME KOLAY DEĞİL”

Eğitimde büyümenin çok kolay bir şey olmadığına değinen Tulgar, “Okulun adım adım açılması gerekiyor. Önce bir kampüs açıp, eğitim kadrosunu oluşturacaksınız. Öğrenci bulacaksınız. Bir kültür yaratacaksınız. Ondan sonra bu kültürden belli bir kaynak artışı sağlanacak. Merkezi, değerli yerlerde okul açmak gerekiyor ve bu da zaman istiyor. Biz bu kültürle okullarımızı açıyoruz. İstanbul’daki 4 kampüsümüz ve Işık Üniversitesi bu kültürle kuruldu. Sağlam adımlarla, fon yaratarak büyüyoruz. Mali olarak çok güçlüyüz. FMV’nin fon fazlasının 3/2’si eğitime yatırılıyor“ dedi.

ÜÇ YENİ PORJE

FMV Işık Okulları Eğitim Kurumları Koordinatörü ve Kurucu Temsilcisi Müge Yalım Alpan, Işık Okulları’nın yeni başlayan 3 projesi hakkında bilgi verdi:

Akademi, FMV ve Bilge Adam işbirliği ile hayata geçiriliyor. Dijital Liderler Akademisi (DLA) ile öğrencilerin teknolojik pedagojik ihtiyaçlarına uygun içerik ve ders planlarının üretilmesi ve paylaşılması amaçlanıyor.

Işık Okulları öğretmenleri arasından seçilen ve eğitim alan 78 dijital lider, Işık Okulları’nın 748 öğretmenine eğitim verecek. DLA öğretmenleri pedagojik ve teknoloji alan bilgileri ile nitelikli materyaller ve içerikler üretecek.

OYUN GRUPLARI

Işık anaokullarında 4-5-6 yaş grupları dışında yeni bir uygulama başlıyor. 36 ayı dolduran çocukların anneleri ya da yanlarında bir büyükle katılabilecekleri oyun grupları oluşturuldu. Oyun grupları, haftanın 3 günü ve yarım gün şeklinde olacak. Şu anda sadece Ispartakule kampüsünde başladı. Oyun grupları, okul öncesine hazır olmayan çocuklar için güzel ve yumuşak bir geçiş sağlayacak.

İLERİ DÜZEY YERLEŞTİRME PROGRAMI

Program, lise öğrencilerine yönelik. Öğrencilere lisedeyken üniversite seviyesindeki dersleri alma ve bu derslerden üniversitede muaf olma imkanı veriyor. Programı başarıyla bitiren öğrencilere yurtdışı üniversite başvurularında kabul aşamasında, standart başvuru yapanlara göre avantaj sağlıyor.

“EĞİTİMDE BİRLİKTEYİZ” BAŞLADI

Engeli olan ve normal gelişim gösteren binlerce çocuğun birlikte eğitim görmesine yönelik ‘Eğitimde Birlikteyiz’ projesi başladı. Proje ile engeli olan çocukların erken çocukluk eğitimine ve ilkokul birinci sınıfa erişimlerinin artırılması hedefleniyor. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve UNICEF arasında doğrudan sözleşme usulü ile uygulamaya konulan proje İzmir, Bursa, Samsun, Konya, Antalya ve Gaziantep’te, 90 pilot okulda uygulanacak.



