Franco Zeffirelli kimdir?

Sanat hayatına aktörlükle başlayıp yönetmenlikle devam eden İtalyan film yönetmeni Gian Franco Corsi Zeffirelli yaşamını yitirdi. Ünlü ismin hayatını kaybetmesiyle birlikte hayatına dair ayrıntılar merak edilmeye başlandı.

FRANCO ZEFFİRELLİ KİMDİR?

İtalyan tiyatro ve film yönetmeni (Floransa 1923).

Meslek yaşamına aktörlük ve dekoratörlükle başladı, sonra İtalya’nın en çok aranan opera ve tiyatro yönetmenlerinden oldu. Sinema sanatını Antonioni, Rossellini ve Visconti'nin asistanlığını yaparak öğrendi, 1958’de ilk filmi Camping'i gerçekleştirdi, ama başarılı olamadı. Bir süre tiyatroya döndükten sonra Hırçın kıZı (The Taming of the Shrew) [1967] ile Romeo ve Juliefı (Romeo and Juliet) [1967] çevirdi. Daha sonra Brother Sun and Sister Moon (1973; burada estetlik ve dekoratörlük niteliklerini bir kez daha gösterdi), Gesu di Nazareth (1978), la Traviata (1982), Otello (1986) ve Hamlet (1990) gibi yapıtları sahneye koydu.

Gian Franco Corsi Zeffirelli, ayrıca İtalya'nın merkez sağ Forza Italia partisi için eski bir senatör. Operasyonel tasarım ve prodüksiyonlarından bazıları dünya klasikleri haline geldi.











