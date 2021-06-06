Magazin Frank Sinatra'dan çarpıcı iddia: Marilyn Monroe'yu Kennedy öldürdü

Frank Sinatra'dan çarpıcı iddia: Marilyn Monroe'yu Kennedy öldürdü

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Frank Sinatra'dan çarpıcı iddia: Marilyn Monroe'yu Kennedy öldürdü

Efsanevi müzisyen ve oyuncu Frank Sinatra’nın eski menajeri Tony Oppedisano, anı kitabı yazdı. “Sinatra and Me: In The Wee Small Hours” adlı kitabında çarpıcı iddialarda bulundu.

06 Haziran 2021, Pazar 09:59 Son Güncelleme:
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İşte çok ses getiren o kitaptan satırbaşları:

  • Sinatra, oyuncu Marilyn Monroe ile sanıldığı gibi birlikte olmadı. Monroe istiyordu, ama Sinatra arkadaşından menfaat sağlayan bir adam olmak istemedi.
  • Monroe, ölümünden kısa süre önce Sinatra’nın ortağı olduğu bir tatil köyünde kalıyordu. Monroe orada eski kocası Joe DiMaggio ile birlikteydi.
  • Bir basın toplantısı yapacağını açıklayan Monroe, DiMaggio ile barıştıklarını duyuracaktı. Ama toplantıdan önce öldü.
  • Toplantıda ABD Başkanı John F. Kennedy ve ailesiyle olan ilişkisinden de bahsedecekti. Sinatra, bu nedenle Monroe’nun ‘susturulduğuna’ inanıyordu.
  • Sinatra’nın first lady Jackie Kennedy ile arasında bir şey geçmedi, bu platonik bir aşk olarak kaldı.

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