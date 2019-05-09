Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nda bir drone nedeniyle uçuşların 45 dakikalığına durdurulduğu bildirildi.

Havalimanı sözcüsü yaptığı açıklamada, havalimanının güneyinde görülen bir drone nedeniyle uçuşların tehlikeye girmemesi için 45 dakika boyunca iniş ve kalkışların durdurulduğunu duyurdu.

Sözcü, polis helikopterinin bölgede inceleme yaptığı ve droneun artık uçmadığının tespit edilmesinin ardından uçuşların tekrar başladığını belirtti.

Aynı havalimanında mart ayında da yine aynı bölgede bir drone fark edilmiş 60 uçuş bu nedenle iptal edilmek zorunda kalmıştı.

Almanya genelinde geçen yıl hava sahasını tehlikeye sokan dronelar yüzünden 158 uçuş iptal edildi.

AA