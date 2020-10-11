TURYİD Başkanı Kaya Demirer’in, 2012’de Nişantaşı Sofa Otel’in terasında açtığı Frankie, İstanbul’daki fine dining, bistro ve canlı müzik ihtiyacını aynı mekanda karşılamayı başaran restoranların başında geliyor. Tamamen açılır kapanır cam tavana sahip mekan, pandemi kurallarına uygun olarak düzenlendikten sonra önceki gece Zeynep Özyılmazel’in canlı performansıyla kapılarını misafirlerine açtı. Kış boyunca mekanda salı geceleri Ada Sanlıman, çarşamba, Güvenç & Burçin, perşembe, Zeynep Özyılmazel, cuma Su İdil, cumartesi, Bengü Beker canlı performans sergileyecek. Frankie’de program 21.30’da başlayıp 24.00’te sona eriyor.

Harif Guzman ilk sergisini İstanbul’da açtı

Amerikalı ressam Harif Guzman, ‘Adaptasyon’ adını verdiği eserlerini önceki gece Four Seasons Bosphorus Otel’de sanatseverlerin beğenisine sundu. Amerika’nın Covid- 19’dan en çok etkilenen bölgesi New York’tan, Türkiye’ye gelip eserlerini İstanbul’da yaratan Guzman, elde ettiği gelirin yarısını Türkiye’deki mülteci kamplarına bağışlayacak.

COVID-19 bitene kadar Bodrum’da

Aranjör, besteci ve DJ Ozan Doğulu, COvID-19 salgını başlayınca müzisyen sevgilisi Hera ile Bodrum Türkbükü’ndeki evine taşınmıştı. Evinin bir odasını stüdyo haline getiren Ozan, müzik çalışmalarına Bodrum’da devam ediyor. Ozan’ı telefonla arayıp ne zaman İstanbul’a döneceğini sordum. “Burada insanlardan uzak izole bir hayat yaşıyorum. Koronavirüs salgını bitmeden İstanbul’a gelmeyi düşünmüyorum. Tek özlemim kızlarım. Onlarla da her gün görüntülü konuşup hasret gideriyorum” dedi.

Her sevgilinle oğlumu tanıştırmayacaksın

Televizyoncu, sunucu, stilist, moda tasarımcısı eski manken Ivana Sert, üç aydır Urla’daki butik otel Ayşe Hanım Konağı’nın sahibi Sezer Dermenci ile aşk yaşıyor. Ivana, geçen ağustos ayında annesi Nada Similjkovic’i, Urla’ya götürüp sevgilisi Sezer ile tanıştırmıştı. Ivana, bu hafta da oğlu Ateş ve sevgilisi Sezer ile Antalya’ya tatile gitti. Bunu öğrenen Ateş’in babası iş insanı Yurdal Sert, eski eşi Ivana’yı telefonla arayıp “Sen istediğin yere git. Ama üç aydır sevgilin olan adam ve oğlumla aynı anda tatile gidemezsin. Her sevgilinle oğlumu tanıştırmaktan artık vazgeç. Yoksa sonuçlarına katlanırsın” deyince aralarında ciddi bir tartışma çıkmış.

Miami’deki tatlı hayata geri döndü

İstanbul sosyetesinin gözde bekarlarından Kaan Çiftçi, Miami’de yaşıyor. Covid-19 salgını başlayınca valizini alıp İstanbul’a dönmüştü. Geçen hafta Miami’de maske takma yasağı kaldırılıp, kulüpler plajlar açılınca Kaan da valizini alıp tekrar Miami’ye döndü. Ayağının tozuyla da bir arkadaşının verdiği Octoberfest partisine katıldı.

Aşşk kafe, Hammam ile evlendi

Kuruçeşme’de denize sıfır konumdaki Aşşk Kafe’nin sağ bölümünü, Alaçatı’daki meşhur Hammam’ın sahibi Ataberk Oral kiralayıp Aşşk&Hammam adını verdiği yeni bir mekan açtı. Türk ve Lübnan mutfağının en leziz yemeklerinin sunulduğu restoran açılır açılmaz sosyete, sanat ve iş dünyasının uğrak noktası oldu. Mekana önceki gece uğradım. Oyuncu Özge Özkaplan ile sevgilisi Yusuf Çim, oyuncu Ekin Mert Daymaz ve Survivor’da ünlenen motosiklet yarışçısı Anıl Tetik, Ataberk ile yemek yiyordu. Yemeğe ben de katıldım. Mezeler ve yemekler gerçekten harika. Meze ve kebap düşkünüyseniz gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz.