14 Temmuz'da Bastille Günü törenlerinde geliştirdiği kaykayla uçan Fransız mucit Franky Zapata'nın Manş Denizi'ni geçme denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Fransız mucit Franky Zapata , "Flyboard Air" adını verdiği kaykayıyla canlı yayında İngiltere'yle Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni bir kez daha geçmeye çalıştı.

Zapata bu seferki denemesinde başarılı bir şekilde Manş Denizi’ni geçerek bir ilke imza atmış oldu.



